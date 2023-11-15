«На двух стульях»: Захарова указала на Пашиняну на его место

Ереван хочет сохранить экономическую выгоду, но от недружественных шагов отказываться не торопится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Армению от попытки усидеть на двух стульях в вопросе ЕАЭС. Задуматься о своем поведении армянскую сторону она призвала в рамках брифинга.

Захарова отметила, что Ереван пытается удержать экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но вместе с тем он продолжает совершать недружественные выпады, подрывающие отношения с РФ.

«Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила», — прокомментировала дипломат.

Захарова в своей речи указала на провал попытки западных стан ухватиться за Украину. Теперь же, считает она, Запад вцепился в Армению. Москва расценивает как звенья одной цепи шаги Еревана к сближению с Киевом.

Днем ранее, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Минск, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет в белорусской столице 23 ноября. До этого, 26 октября, он не приехал Бишкек для участия в межправительственных советах ЕАЭС и СНГ. От поездки в Бишкек для участия в саммите СНГ 13 октября он также воздержался.

Москва последние месяцы указывает на недружественность некоторых решений и заявлений Еревана. Так, армянская сторона ратифицировала Римский статут МУС, а также критиковала работу миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Пашиняна от необдуманных решений по дезинтеграции.