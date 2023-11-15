«На двух стульях»: Захарова указала на Пашиняну на его место

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Захарова указала на попытку Пашиняна усидеть на двух стульях в отношении ЕАЭС

«На двух стульях»: Захарова указала на Пашиняну на его место

Фото: Александр Патрин / ТАСС

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Ереван хочет сохранить экономическую выгоду, но от недружественных шагов отказываться не торопится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Армению от попытки усидеть на двух стульях в вопросе ЕАЭС. Задуматься о своем поведении армянскую сторону она призвала в рамках брифинга.

Захарова отметила, что Ереван пытается удержать экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но вместе с тем он продолжает совершать недружественные выпады, подрывающие отношения с РФ.

«Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила», — прокомментировала дипломат.

Захарова в своей речи указала на провал попытки западных стан ухватиться за Украину. Теперь же, считает она, Запад вцепился в Армению. Москва расценивает как звенья одной цепи шаги Еревана к сближению с Киевом.

Днем ранее, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Минск, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет в белорусской столице 23 ноября. До этого, 26 октября, он не приехал Бишкек для участия в межправительственных советах ЕАЭС и СНГ. От поездки в Бишкек для участия в саммите СНГ 13 октября он также воздержался.

Москва последние месяцы указывает на недружественность некоторых решений и заявлений Еревана. Так, армянская сторона ратифицировала Римский статут МУС, а также критиковала работу миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Пашиняна от необдуманных решений по дезинтеграции.

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