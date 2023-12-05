США ввели экспортные ограничения против 28 российских компаний

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26 0

Под частичный запрет деятельности попали крупнейшие предприятия-экспортеры и не только.

США ввели экспортные ограничения против 28 российских компаний

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт для 28 юридических лиц из РФ, а также ряда компаний из Армении, Белоруссии, Китая и других стран. Соответствующий документ с полным перечнем компаний появился на сайте ведомства 5 декабря.

Как следует из заключения, вошедшие в список организации, по оценкам американских властей, «вовлечены или могут быть вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США». По информации Штатов, сразу несколько предприятий, попавших под санкции, якобы выполняли услуги, «относящиеся к оборонному сектору». Официальных подтверждений этому Минторг, впрочем, не предоставил, пишет ТАСС.

Что касается ограничений, то теперь подпавшие под рестрикции компании больше не смогут сотрудничать с американским рынком сбыта без получения соответствующей лицензии. Даже в случае, если соответствующие запросы будут поступать, с высокой долей вероятностью они будут отклонены, предупредили в Штатах.

Ранее 5-tv.ru писал, что финская таможня расследует поставку в РФ дронов на два миллиона евро.

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США ввели экспортные ограничения против 28 российских компаний

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