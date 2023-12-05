В обход санкций: финская таможня расследует поставку в РФ дронов на 2 млн евро
Финская таможня расследует, как в Россию могли попасть дроны на 2 миллиона евро
Фото: www.globallookpress.com / Emmi Korhonen via www.imago-imag
В страну могло поступить до 3,5 тысячи беспилотников.
Таможенники в Финляндии расследуют уголовное дело о предположительно незаконной поставке товаров из санкционного списка Евросоюза в Россию. Об этом сообщили в пограничном учреждении.
В общей сложности в страну могло попасть товаров на сумму свыше двух миллионов евро. В том числе поставка содержала порядка 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов.
Проверки коснулись двух компаний, специализирующихся на поставках электроники и оборонного оборудования. Финская таможня предполагает, что поставки шли транзитом через территории России в третьи страны, однако остались в России.
В расследовании принимали участие эксперты из Финляндии, Нидерландов, Великобритании и США. Также был привлечен Европол. Они пришли к предварительному выводу, что операция была якобы профинансирована из России с помощью обширной сети международных организаций.
Ожидается, что дело поступит в прокуратуру в декабре. Сейчас подозрение следствия пало на шестерых человек. Их личности не раскрываются, однако известно, что один из них с сентября находится под арестом.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе признали неудобную для них правду о России.
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