В обход санкций: финская таможня расследует поставку в РФ дронов на 2 млн евро

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Финская таможня расследует, как в Россию могли попасть дроны на 2 миллиона евро

В обход санкций: финская таможня расследует поставку в РФ дронов на 2 млн евро

Фото: www.globallookpress.com / Emmi Korhonen via www.imago-imag

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В страну могло поступить до 3,5 тысячи беспилотников.

Таможенники в Финляндии расследуют уголовное дело о предположительно незаконной поставке товаров из санкционного списка Евросоюза в Россию. Об этом сообщили в пограничном учреждении.

В общей сложности в страну могло попасть товаров на сумму свыше двух миллионов евро. В том числе поставка содержала порядка 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов.

Проверки коснулись двух компаний, специализирующихся на поставках электроники и оборонного оборудования. Финская таможня предполагает, что поставки шли транзитом через территории России в третьи страны, однако остались в России.

В расследовании принимали участие эксперты из Финляндии, Нидерландов, Великобритании и США. Также был привлечен Европол. Они пришли к предварительному выводу, что операция была якобы профинансирована из России с помощью обширной сети международных организаций.

Ожидается, что дело поступит в прокуратуру в декабре. Сейчас подозрение следствия пало на шестерых человек. Их личности не раскрываются, однако известно, что один из них с сентября находится под арестом.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе признали неудобную для них правду о России.

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