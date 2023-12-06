«Сидел на ее шее»: почему Катя Лель развелась с мужем после 15 лет брака

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 302 0

Катя Лель развелась с мужем из-за усталости его содержать

«Сидел на ее шее»: почему Катя Лель развелась с мужем после 15 лет брака

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Семья артистки долгие годы выглядела идеальной. Но оказалось, что не все так «мармеладно».

Исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака по нескольким причинам. О них изданию StarHit.ru поведала подруга бывших возлюбленных. Оказалось, что знаменитость не устраивало одной тянуть семью.

По словам подруги семьи, Кузнецов не является успешным бизнесменом. Заработок у него непостоянный, а получал он в разы меньше супруги. Артистка пыталась поговорить с любимым, но ничего в семье не менялось.

«Катя — большой трудоголик, все эти годы пахала и крутилась как белка в колесе, обеспечивала дочь, чтобы та ни в чем не нуждалась. А Игорь, можно сказать, сидел на ее шее, получал в разы меньше жены», — рассказала подруга семьи.

Кроме того, Кузнецов, несмотря на семейное положение, любил обратить внимание на других женщин. Лель также пыталась сказать, что ей такое поведение мужа не нравится. Она и вовсе была убеждена, что Кузнецов ей мог изменять.

«Игорь, разумеется, все отрицал. Тем не менее, осадочек каждый раз оставался, копился, пропасть в отношениях увеличивалась. Они разъехались еще в прошлом году. Насколько я знаю, сейчас у обоих никого нет, но еще молодые, могут встретить свое счастье», — добавила подруга семьи.

К слову, пара развелась тихо и мирно. Каких-либо судебных споров по совместно нажитому имуществу у них не возникло. Также бывшие возлюбленные продолжают воспитывать общую дочь Эмилию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем феномен успеха Кати Лель на Западе.

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