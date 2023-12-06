Организм дает сигналы: как избежать переедания за новогодним столом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Врач Русанова: избежать переедания за новогодним столом помогут пешие прогулки

Организм дает сигналы: как избежать переедания за новогодним столом

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

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Простые советы помогут чувствовать себя легко в самую праздничную ночь.

Даже тем, кто тщательно следит за своим питанием, в новогоднюю ночь порой сложно сдержаться. Множество салатов, всевозможные мясные и сырные нарезки, сладкое — хочется все попробовать. Однако высок риск переедания. В беседе с Газета.ру врач-нутрициолог Дарья Русанова рассказала, как избежать переедания за праздничным столом.

В первую очередь, за новогодним столом главное вовремя остановиться, почувствовать насыщение, распознать его. А сделать это легко! Если человеку захочется расстегнуть пуговицу на одежде или его стало клонить в сон, значит насыщение уже давно настало.

Кроме того, стоит обратить внимание на скорость поедания пищи. Когда человек голоден, он начинает быстро поглощать еду. Как только мозг посылает сигнал о том, что желудок наполнен, человек начинает замедлять движения.

«Также показателем будет вкус еды. В первые моменты мы чувствуем ее яркий, насыщенный вкус, когда он притупляется — это тоже сигнал. Еще один сигнал — когда за столом начинаются разговоры. Когда человек насытился, настроение улучшается, он неосознанно начинает говорить с соседями», — отметила врач.

А самый главный лайфхак — это не готовить еду в огромных количествах. Достаточно лишь немного, порции должны быть небольшими. И тогда переесть будет просто невозможно. Но если все же человек переел, не стоит засиживаться за столом, а лучше всего отправиться гулять.

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