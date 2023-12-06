«Сделает только хуже»: главные советы по выживанию в мороз

Например, почему нельзя пить кофе во время холодов?

В России вовсю господствует зима — в некоторых регионах столбики термометров опускаются ниже 40 градусов. Как перенести суровые холода и чего нельзя делать на морозе, изданию URA.RU рассказал опытный путешественник из Перми Антон Уткин.

Обязательные атрибуты для защиты от холода

Так, правильно подобранная термоодежда может решить большинство проблем. Она сохраняет тепло, при этом выводя лишнюю влагу — так тело дышит.

Немаловажную роль играет и обувь: она не должна быть тесной и влажной. Как отметил Уткин, шерстяные или флисовые носки способны обеспечить тепло и комфорт.

Также не обойтись без теплой шапки и варежек вместо перчаток. Если на улице не только мороз, но и бушует ветер, то за полчаса до выхода можно смазать кожу жирным кремом, однако увлажняющий не подойдет.

«Правильная одежда — самое основное. Надевать на себя все, что есть дома не стоит, — это сделает только хуже. Между слоями одежды должны быть прослойки воздуха. Это больше касается девушек в обтягивающем, иногда больно смотреть на обмороженных красоток», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что перед выходом на улицу в холод нужно обязательно поесть. И не забывать двигаться в ожидании автобуса — даже несколько шагов помогут «разогнать кровь».

Что категорически нельзя делать во время морозов

Мороз и алкоголь — несовместимые вещи. То, что «горячительное» дает согревающий эффект, — миф, который давно развенчали врачи.

«Алкоголь дает ложное ощущение тепла. Температура все равно снижается. Человек не обращает внимания и получает обморожения, которые не всегда даже чувствует», — объяснил Уткин.

Вместе с тем он посоветовал снять все украшения, будь то серьги, пирсинг или кольца. Металл быстро остывает и охлаждает тело.

Поклонникам кофе стоит отказаться от любимого напитка. Он может привести к спазму сосудов, что ухудшает теплообмен.

Если обморожения избежать не удалось, то нужно обратиться к врачу. А до профессиональной помощи не пытаться согреться резкими перепадами температур: лезть под горячую воду, либо прижиматься к обогревающим устройствам. Замерзшие части тела достаточно накрыть натуральной тканью и согревать дыханием.

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