В США вновь не смогли договориться о выделении помощи Украине

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Законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США

В США вновь не смогли договориться о выделении помощи Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев

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Тема:
Спецоперация

Зеленский все-таки останется без главного кошелька?

Сенат США отказался помогать Украине. Законопроект о выделении помощи Киеву не прошел процедурного голосования в верхней палате конгресса. То есть не преодолел даже начальную стадию, необходимую для того, чтобы дать ход документу. При необходимых 60 голосах только 49 сенаторов высказались «за», против — 51.

Республиканцы против выделения средств Украине. И полагают, что тратить их стоит для решения собственных проблем.
Не подействовало и специальное обращение Байдена, который пообещал пойти на уступки политическим оппонентам. Но в главном остался непреклонен, призвав «не стрелять в колено Украине».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский отказался выступать перед сенатом США.

Тема:
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