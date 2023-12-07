В Калининградской области задержали организатора диверсий в 15 регионах России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 160 0

Кроме того, были установлены десять исполнителей террористических актов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Силовики задержали в Калининградской области мужчину, который занимался организацией диверсий в 15 регионах России. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанный искал исполнителей терактов по заданию спецслужб Украины, с представителями которых он держал связь через социальные сети. Руководство киевского режима обещало за выполнение задач денежное вознаграждение.

В результате 21-летнему жителю Калининградской области удалось совершить несколько преступлений, но некоторые из них были предотвращены.

«Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом, благодаря оперативному реагированию, правоохранительными органами предотвращены пять из них и задержаны десять их исполнителей», — говорится в сообщении ФСБ.

Кроме того, силовики установили факт передачи представителю спецслужб Украины сведений о войсковой части в Калининградской области.

В отношении организатора диверсий возбуждены уголовные дела о содействии в диверсионной деятельности и госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Тюменской области подозревают в госизмене. Сотрудники ФСБ уже задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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