Кто-то все знал? ТОП-7 фильмов с предсказаниями современной жизни

Технологии, которые стали частью современной жизни, показывали еще в начале прошлого века.

Фильмы ХХ века в научно-фантастическом жанре казались зрителям того времени нереальными и даже смешными. А ведь некоторые из них смогли предсказать появление мобильных телефоном, видеосвязи и прочих современных достижений. Какие технологии предвидели сценаристы прошлого века — в материале 5-tv.ru.

«Запретная планета»

Кадр из х/ф «Запретная планета «. Режиссер: Фред М. Уилкокс, 1956 г.

Герои американского научно-фантастического фильма 1956 года «Запретная планета» пользовались аналогами современным мобильных телефонов. Устройства размером с ладонь слишком похожи на сотовые, а компактный гаджет командира экипажа, который крепится к одежде, смело можно назвать прообразом видеорегистраторов.

«Космическая Одиссея 2001 года»

Кадр из х/ф «2001 год: Космическая одиссея». Режиссер: Стэнли Кубрик, 1968 г.

Фильм «Космическая Одиссея 2001 года» вышел аж в 1968 году и стал по-настоящему культовым. А еще режиссер и сценаристы сумели предсказать появление на Земле искусственного интеллекта. Одним из главных героев картины стал компьютер HAL9000, обладающий ИИ. Само собой, пока что человечеству далеко до создания нейросети с собственным развитием, но диалог и самообучение ИИ уже становятся реалиями.

«Бегущий по лезвию»

Кадр из х/ф «Бегущий по лезвию». Режиссер: Ридли Скотт, 1982 г.

Картина Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года показывала жизнь на земле почти через 40 лет, то есть примерно наши дни. Конечно, далеко не все из этого кино стало реальностью, но роботы-андроиды и огромные цифровые билборды-экраны являются уже обыденностью.

«1984»

Кадр из х/ф «1984 «. Режиссер: Майкл Рэдфорд, 1984 г.

Экранизация мрачной антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» давно стала классикой жанра. Автор в своем произведении предсказал работу двусторонней видеосвязи через телевизор и встроенную видеокамеру. Правда, по сюжету, устройство использовалось преимущественно ради слежки за героями. Напомним, книга была написана в 1947-м.

«Квантовый скачок»

Кадр из сериала «Квантовый скачок». 1989–1993 г.

В фильме «Квантовый скачок» 1989 года главные герои общались при помощи небольших беспроводных устройств, которые отдаленно напоминают карманные компьютеры и планшеты. Персонажи получали информацию в виде сообщений, которые отображались на экранах.

«Вспомнить все»

Кадр из х/ф «Вспомнить все». Режиссер: Пол Верховен, 1990 г.

Фантастический фильм «Вспомнить все», вышедший в 1990 году, был снят по мотивам рассказа Филипа Дика «Мы вам все припомним». В картине зрители увидели массу современных уже технологий, о которых тогда только мечталось и которые сейчас постепенно становятся частью нашей жизни. Например, автомобили с автопилотами или системой, частично заменяющей водителя.

«Особое мнение»

Кадр из х/ф «Особое мнение». Режиссер: Стивен Спилберг, 2002 г.

Картина Стивена Спирберга «Особое мнение» 2002 года и сегодня способна впечатлить зрителя, ведь зрелищный сюжет продуман до мелочей. Известно, что при создании своего очередного шедевра режиссер прибегал к помощи профессиональных футурологов. Видимо, они-то и подсказали Спилбергу продемонстрировать в фильме персональную контекстную рекламу, преследующую персонажей, а также бесконтактные интерфейсы, реагирующие на движение рук.

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