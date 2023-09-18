Российский МиГ-31 сопроводил американский Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух над акваторией Баренцева моря для сопровождения полета самолета базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что неопознанная воздушная цель, приближающаяся к российской границе, была зафиксирована средствами контроля РФ 18 сентября. Для опознания объекта и недопущения нарушения границы в воздух был поднят МиГ-31, стоящий на вооружении дежурных сил ПВО Северного флота. Его экипаж смог опознать воздушную цель и не допустил сближения с государственной границей.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — прокомментировали в оборонном ведомстве.

В министерстве обратили внимание на то, что экипаж МиГ-31 выполнил полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пересечения воздушных трасс допущено не было, как и опасного сближения с Р-8А «Посейдон».

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