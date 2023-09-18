Российский МиГ-31 сопроводил американский Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем

Нарушения государственной границы РФ допущено не было.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух над акваторией Баренцева моря для сопровождения полета самолета базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что неопознанная воздушная цель, приближающаяся к российской границе, была зафиксирована средствами контроля РФ 18 сентября. Для опознания объекта и недопущения нарушения границы в воздух был поднят МиГ-31, стоящий на вооружении дежурных сил ПВО Северного флота. Его экипаж смог опознать воздушную цель и не допустил сближения с государственной границей.
«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — прокомментировали в оборонном ведомстве.
В министерстве обратили внимание на то, что экипаж МиГ-31 выполнил полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пересечения воздушных трасс допущено не было, как и опасного сближения с Р-8А «Посейдон».
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные оставили ВСУ без британских ракет Storm Shadow.
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