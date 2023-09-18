Российский МиГ-31 сопроводил американский Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Российский МиГ-31 сопроводил американский Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух над акваторией Баренцева моря для сопровождения полета самолета базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что неопознанная воздушная цель, приближающаяся к российской границе, была зафиксирована средствами контроля РФ 18 сентября. Для опознания объекта и недопущения нарушения границы в воздух был поднят МиГ-31, стоящий на вооружении дежурных сил ПВО Северного флота. Его экипаж смог опознать воздушную цель и не допустил сближения с государственной границей.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — прокомментировали в оборонном ведомстве.

В министерстве обратили внимание на то, что экипаж МиГ-31 выполнил полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пересечения воздушных трасс допущено не было, как и опасного сближения с Р-8А «Посейдон».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные оставили ВСУ без британских ракет Storm Shadow.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
«Мы расстались»: Маск сделал душераздирающее признание на встрече с Эрдоганом
17:14
«Семья — не зона строгого режима»: почему подростки сбегают от хороших родителей
17:08
«Считаю правильным»: глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке
17:00
Вето на право «вето»: зачем США хотят реформировать Совбез ООН
16:48
Сергей Собянин отправил правительство Москвы в отставку
16:37
«Будешь стоять на коленях»: как Никита Джигурда чуть не сорвал съемки

Сейчас читают

Россия скорбит: светлую память Добронравова почтили звезды шоу-бизнеса
Не теряйте проценты: названы самые распространенные ошибки при накоплении денег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России