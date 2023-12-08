Большие инфраструктурные проекты: как развивается сотрудничество России и Ирана

Санкции Запада еще больше сблизили страны.

Самая эффектная встреча президента состоялась накануне в Зеленой гостиной Кремля. В ней Владимир Пути принимает особо почетных гостей, таких как президент Ирана Эбрахим Раиси. Отношения Москвы и Тегерана такие же тонкие и дорогие как фарфор, которым было украшено место встречи лидеров. Санкции Запада еще больше сблизили страны. Как результат — миллиардные проекты, которых становится все больше.

Этот визит хоть и рабочий, но встречают иранского президента по высшему разряду. Во главе принимающей стороны Александр Новак, курирующий в правительстве энергетику — что это, если не намек на одну из главных тем переговоров. Впрочем, далеко не единственную.

«Работаем, естественно, традиционно в области энергетики, в сфере образования: у нас значительное количество иранских студентов», — заметил Владимир Путин.

Один из важнейших совместных проектов. Его называют альтернативой Суэцкому каналу, только гораздо более удобной. Он через Иран и Азербайджан связывает Россию с Индией, а Балтийское море через Персидский залив — с Тихим Океаном. Это в два раза быстрее, чем морем. Этой весной лидеры двух стран в режиме телемоста открыли последний, 162-километровый участок железной дороги в Иране, который позволил сделать транспортировку грузов — бесшовной.

«У нас большие инфраструктурные проекты. Мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север — Юг», — сказал Путин.

Ключевой пункт, по которому видение двух государств совпадает, это вопросы построения многополярного миропорядка.

«То, из-за чего сегодня человечество страдает, — это, конечно же, принятие односторонних мер и также глобальная несправедливая система», — отметил Раиси.

На этой встрече были и главы оборонных ведомств. У России и Ирана давняя история взаимовыгодного военно-технического сотрудничества. Вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке тоже был в повестке.

«И то, что происходит в Палестине и в Газе, — это, конечно же, геноцид и преступление против человечности. И все эти преступления поддерживаются Соединенными Штатами Америки, а также странами Запада», — заметил Раиси.

Чисто технически эта беседа могла состояться еще накануне. Владимир Путин признался, что, пролетая над Тегераном, хотел сделать остановку, но не стал. Решил принять иранского гостя в Москве.

Эта встреча — продолжение большого внешнеполитического марафона Владимира Путина. С лидером Ирана в Кремле он встречается сразу после путешествия по Аравийскому полуострову и беседы с наследным принцем Омана на форуме в Москве. Все эти переговоры — наглядное свидетельство того, что изолировать Россию от внешнего мира невозможно.