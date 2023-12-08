Болгария даст Украине бракованное оружие и 150 тысяч евро
По сравнению с помощью Вашингтона, «пакет» Софии выглядит как анекдот.
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Поддержать Украину вполне могла бы Болгария. Комитет по обороне местного парламента проголосовал за выделение помощи Киеву.
Правда, по сравнению с помощью в 60 миллиардов долларов, которые просит у США Владимир Зеленский, болгарский пакет выглядит как издевательство. Речь идет всего о 150 тысячах евро и военной технике, которую давно пора списать в утиль.
Болгарские СМИ пишут о вышедших из строя переносных зенитных комплексах и старых ракетах. Даже министр обороны страны признался, что они неисправны, а в самой Болгарии просто не было возможности их ремонтировать.
При этом при голосовании нашлись противники даже такой помощи, заявив, что военное ведомство Болгарии становится министерством обороны Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине могут возникнуть проблемы с социальными выплатами, если США так и не смогут выделить деньги в рамках помощи.
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