Болгария даст Украине бракованное оружие и 150 тысяч евро

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По сравнению с помощью Вашингтона, «пакет» Софии выглядит как анекдот.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

Поддержать Украину вполне могла бы Болгария. Комитет по обороне местного парламента проголосовал за выделение помощи Киеву.

Правда, по сравнению с помощью в 60 миллиардов долларов, которые просит у США Владимир Зеленский, болгарский пакет выглядит как издевательство. Речь идет всего о 150 тысячах евро и военной технике, которую давно пора списать в утиль.

Болгарские СМИ пишут о вышедших из строя переносных зенитных комплексах и старых ракетах. Даже министр обороны страны признался, что они неисправны, а в самой Болгарии просто не было возможности их ремонтировать.

При этом при голосовании нашлись противники даже такой помощи, заявив, что военное ведомство Болгарии становится министерством обороны Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине могут возникнуть проблемы с социальными выплатами, если США так и не смогут выделить деньги в рамках помощи.

Тема:
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