«Не подоспеет»: на Украине бьют тревогу из-за проблем с помощью от США

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Азаров допустил проблемы с соцвыплатами на Украине без помощи США

«Не подоспеет»: на Украине бьют тревогу из-за проблем с помощью от США

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Тема:
Спецоперация

Власти киевского режима опасаются, что если американцы не успеют выделить деньги, то жертвовать придется социальной сферой страны.

На Украине могут возникнуть проблемы с социальными выплатами, если США так и не смогут выделить деньги в рамках помощи. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

Экс-чиновник допустил такую ситуацию уже в январе 2024 года на фоне сообщений о том, что законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля не прошел голосование в сенате США.

«В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 миллиардов гривен (545 миллионов долларов. — Прим. ред.) на социальные расходы. Если американская помощь не подоспеет вовремя, Украина начнет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу», — написал Азаров на своей странице в социальной сети.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам американского журналиста и телеведущего Такера Карлсона, администрация президента США Джо Байдена уверяла в возможности одержать победу над Россией на украинском театре боевых действий, однако это оказалось наглым враньем.

Тема:
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