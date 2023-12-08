«Нашла свое счастье»: вдова Пьера Нарцисса вышла замуж

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

Валерия Калачева вышла замуж спустя полтора года после смерти Пьера Нарцисса

«Нашла свое счастье»: вдова Пьера Нарцисса вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Избранником стал артист Евгений Шархай.

Российская певица и модель Валерия Калачева, вдова популярного музыканта Пьера Нарцисса, вновь обрела свое счастье. Об этом рассказали в StarHit.ru.

Вчера Калачева стала женой известного композитора и артиста Евгения Шархая. У новой пары достаточно существенная разница в возрасте — целых 23 года. Несмотря на это, они выглядят по-настоящему счастливыми. У возлюбленных достаточно много общего: в последнее время Валерия всерьез увлеклась музыкой и вокалом.

Для продюсера Сергея Дворцова событие стало неожиданностью. К сожалению, певица не пригласила его на свадьбу, что сильно удивило Сергея. Он признался, что их пути с Калачевой разошлись. По мнению Дворцова, Пьер на небесах наверняка счастлив за Валерию.

«Шахрай — классный мужик, отличный артист. Рад, что Валерия нашла свое счастье», — поделился продюсер.

Пьера Нарцисса не стало полтора года назад в возрасте 45 лет. Согласно данным, певец скончался от остановки сердца из-за неудачной операции на почке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник могли пожениться втайне ото всех.

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«Нашла свое счастье»: вдова Пьера Нарцисса вышла замуж

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