В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ

Япония должна стать ядерной державой, чтобы не рассчитывать на помощь США и своими силами сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом накануне, 8 декабря написал экс-редактор The New York Times Барри Гевен в материале для американского издания The National Interest.

«Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится роскошью, которую она не может себе позволить. Япония должна разработать ядерное оружие», — говорится в публикации.

Автор выдвинул мнение о том, что возвращение США к своим «традициям изоляционизма» должно заставить задуматься руководство страны восходящего солнца о личном ядерном оружии для замены американского «зонтика». По его словам, Токио не может претендовать на то, что Вашингтон решится поставить под угрозу свои территории для безопасности союзников.

Журналист также подчеркнул, что Токио не согласен с российским суверенитетом над Курильскими островами.

«Если Токио станет ядерным, Сеул, скорее всего, сделает то же самое. Это, вероятно, самое мощное возражение против ядерной программы», — заключил Гевен.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский конвертоплан потерпел крушение в Японии.