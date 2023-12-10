Роскошь под ударом: в Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды

В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды из-за мирового спада экономики
Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama
Как политика влияет на продажи известного мирового бренда?
Мир моды рискует потерпеть фиаско — ситуация сильно ухудшилась из-за мощного экономического спада на Западе. На продажи влияет все — в том числе и рекордная инфляция в Европе и Штатах, а также безработица среди молодого населения Китайской Народной Республики. Об этом сообщил президент Chanel Бруно Павловский в беседе с изданием Financial Times.
«Товары роскоши не защищены от экономии… У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году», — спрогнозировал эксперт.
Да, пока что крупнейшие покупатели все еще тратят деньги в казну модного бренда, однако геополитическая ситуация сказывается негативно на продажах.
По прогнозам в 2025 году цены на вещи Chanel продолжат увеличиваться, хотя и будут соответствовать показателям инфляции.
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