Роскошь под ударом: в Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды

Как политика влияет на продажи известного мирового бренда?

Мир моды рискует потерпеть фиаско — ситуация сильно ухудшилась из-за мощного экономического спада на Западе. На продажи влияет все — в том числе и рекордная инфляция в Европе и Штатах, а также безработица среди молодого населения Китайской Народной Республики. Об этом сообщил президент Chanel Бруно Павловский в беседе с изданием Financial Times.

«Товары роскоши не защищены от экономии… У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году», — спрогнозировал эксперт.

Да, пока что крупнейшие покупатели все еще тратят деньги в казну модного бренда, однако геополитическая ситуация сказывается негативно на продажах.

По прогнозам в 2025 году цены на вещи Chanel продолжат увеличиваться, хотя и будут соответствовать показателям инфляции.

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