«Кошки могут уставиться»: Федункив рассказала о «чертовщине» в доме

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 1 607 0

Актриса Марина Федункив призналась, что верит в мистику

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marina Phedunkiv; 5-tv.ru

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Российская актриса Марина Федункив призналась, что верит в потусторонние силы. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Кентервильское привидение».

«Я верила. Все мы боялись ночью в туалет сходить. Все спали с ночниками тем более в пионерских лагерях, когда мы друг другу какие-то темные истории рассказывали. У меня три кошки, и они могут уставиться в одну сторону и проводить глазами что-то одновременно. И это ни шмели, ни мухи, ни комары, что-то потустороннее», — отметила Федункив.

Актриса добавила, что никогда не слышала странных звуков. Возможно, дело в том, что у нее кроме кошек еще три собаки.

Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Кравец и Марина Федункив предстали перед публикой в образе персонажа из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — жены Шурика Зины. Поклонники знаменитостей остались в восторге от перевоплощения.

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