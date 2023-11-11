Один в один: Федункив и Кравец примерили на себя образ жены Шурика из фильма Гайдая

Актрисы показали, как могла выглядеть супруга героя из легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Марина Кравец и Марина Федункив стали «близняшками». Они предстали перед публикой в одинаковом образе — всем известного персонажа из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — жены Шурика Зины. И нужно отметить, что скопировать героя легендарной картины у них получилось.

«Кравец — Зина, один в один»;

«Обалдеть, как похожи»;

«Это две жены Шурика из Ивана Васильевича»;

«Девочки, вы так хороши! Вам идет!»

«Злые советские продавщицы ГУМа», — пишут комментаторы.

И это преображение не ради забавы. Скоро россияне увидят ремейк картины на современный лад — «Иван Васильевич меняет все», главные роли в которой исполнят звезды отечественного шоу-бизнеса. Сюжет ленты расскажет о том, как Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Грозного в свое время. Однако машина времени работает через VPN. Она будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные времена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Федункив живет с мужем-итальянцем.

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