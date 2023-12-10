Контакты будут продолжаться: о чем Путин и Нетаньяху говорили во время «срочного» звонка

Стало известно, что израильский премьер сорвался с заседания кабмина, чтобы побеседовать с Путиным.

Между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор. В Кремле раскрыли детали их беседы.

«В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта», — написано в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Уточняется, что лидеры РФ и Израиля акцентировали свое внимание на гуманитарной обстановке в секторе Газа, которая превратилась в катастрофу. Президент РФ в очередной раз осудил терроризм во всех его возможных проявлениях. Однако, заметил он, противодействие терроризму не должно столь негативно отражаться на мирных гражданах.

Москва также подтвердила свою готовность работать над оказанием помощи населению региона и снижением градуса напряженности конфликта.

Стороны показали заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с целью вывода граждан РФ из зоны конфликта, а также освобождения пленных ХАМАС.

Контакты Москвы и Тель-Авива будут продолжаться, отметили в Кремле.

Ранее издание Ynet сообщило, что Нетаньяху прервал заседание камбина и удалился для телефонного разговора Путиным. До этого лидеры беседовали 17 октября. Тогда израильский премьер заявил российскому президенту о намерении уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС полностью.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Турция хочет засудить премьера Израиля Нетаньяху.