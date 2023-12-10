Контакты будут продолжаться: о чем Путин и Нетаньяху говорили во время «срочного» звонка

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47 0

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

Контакты будут продолжаться: о чем Путин и Нетаньяху говорили во время «срочного» звонка

Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Стало известно, что израильский премьер сорвался с заседания кабмина, чтобы побеседовать с Путиным.

Между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор. В Кремле раскрыли детали их беседы.

«В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта», — написано в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Уточняется, что лидеры РФ и Израиля акцентировали свое внимание на гуманитарной обстановке в секторе Газа, которая превратилась в катастрофу. Президент РФ в очередной раз осудил терроризм во всех его возможных проявлениях. Однако, заметил он, противодействие терроризму не должно столь негативно отражаться на мирных гражданах.

Москва также подтвердила свою готовность работать над оказанием помощи населению региона и снижением градуса напряженности конфликта.

Стороны показали заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с целью вывода граждан РФ из зоны конфликта, а также освобождения пленных ХАМАС.

Контакты Москвы и Тель-Авива будут продолжаться, отметили в Кремле.

Ранее издание Ynet сообщило, что Нетаньяху прервал заседание камбина и удалился для телефонного разговора Путиным. До этого лидеры беседовали 17 октября. Тогда израильский премьер заявил российскому президенту о намерении уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС полностью.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Турция хочет засудить премьера Израиля Нетаньяху.

-12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Из пучины сомнений в короли: большой гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

18:38
«Неприемлемо для США и Запада»: Лавров призывал Израиль и Палестину к дипломатии
18:23
Песков объяснил, зачем борт Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию сопровождали Су-35
18:10
Борис Джонсон может снова стать премьером Великобритании
17:53
«Так много позитивного»: жена Уилла Смита назвала пощечину на «Оскаре» спасением для брака
17:34
Контакты будут продолжаться: о чем Путин и Нетаньяху говорили во время «срочного» звонка
17:17
Знаковое событие: что произошло на награждении Героев России

Сейчас читают

«Кошки могут уставиться»: Федункив рассказала о «чертовщине» в доме
Мозг в тонусе: пять лайфхаков для улучшения памяти
«Очень больно и очень жутко» — что за новая пневмония-мутант и как ее лечить
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам