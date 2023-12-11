Копия бывшей жены: Алексей Чадов тайно женился во второй раз

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 10 0

Актер Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой

Копия бывшей жены: Алексей Чадов тайно женился во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Пара встречалась пять лет.

Актер Алексей Чадов тайно женился на полной копии своей экс-супруги. Об этом сообщили в эфире одного федерального канала.

С моделью Лейсан Галимовой он состоял в отношениях пять лет и уверял, что в ЗАГС его не затащить.

Коллеги шутя предполагали, что артист ждет подходящей даты. Возлюбленная кинозвезды интересуется астрологией и живет согласно лунному календарю.

Также было популярным мнение, что охоту жениться у Чадова отбила его бывшая супруга Агния Дитковските, которая родила ему сына. После расставания с Чадовым Агния вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. Сегодня супруги воспитывают двоих детей.

Как сообщалось ранее, старший брат Алексея — Андрей Чадов женился в прошлом году, он встретил свою любовь только в 37 лет. Отмечалось, что свадьба прошла в узком семейном кругу без лишнего пафоса и привлечения внимания.

До этого 5-tv.ru писал, что Алексей Чадов назвал себя строгим отцом.

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