Копия бывшей жены: Алексей Чадов тайно женился во второй раз
Актер Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
Пара встречалась пять лет.
Актер Алексей Чадов тайно женился на полной копии своей экс-супруги. Об этом сообщили в эфире одного федерального канала.
С моделью Лейсан Галимовой он состоял в отношениях пять лет и уверял, что в ЗАГС его не затащить.
Коллеги шутя предполагали, что артист ждет подходящей даты. Возлюбленная кинозвезды интересуется астрологией и живет согласно лунному календарю.
Также было популярным мнение, что охоту жениться у Чадова отбила его бывшая супруга Агния Дитковските, которая родила ему сына. После расставания с Чадовым Агния вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. Сегодня супруги воспитывают двоих детей.
Как сообщалось ранее, старший брат Алексея — Андрей Чадов женился в прошлом году, он встретил свою любовь только в 37 лет. Отмечалось, что свадьба прошла в узком семейном кругу без лишнего пафоса и привлечения внимания.
До этого 5-tv.ru писал, что Алексей Чадов назвал себя строгим отцом.
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