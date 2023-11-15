«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Андрей Чадов: «Близкими людьми нас с Алексеем назвать трудно»
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
В отличие от своего брата, Андрей очень долго искал свое счастье. Свою любовь он встретил только в 37 лет. Команда 5-tv.ru встретилась с актером в Ярославле в день семьи, любви и верности.
Андрей Чадов — старший из двух звездных братьев. Еще в студенческие годы он заявил о себе как о перспективном и разноплановом артисте. Проекты с его участием всегда радуют зрителей, однако в последние годы он не так часто появляется на экране.
Автор и ведущая спецпроектов 5-tv.ru Светлана Шевченко встретилась с актером в Ярославле в рамках фестиваля 18-го международного кинофестиваля «В кругу семьи». Повод был не случайный. В 2022 году Андрей впервые в жизни официально женился. Свою любовь он искал, в отличие от брата Алексея, всю жизнь и встретил ее только к 37 годам. И очень символичным стал его приезд на фестиваль в день семьи, любви и верности вместе с супругой Анастасией Виноградовой.
«Мы ничего не строим. Вот хорошо и все. Я поэтому и женился. Нет никаких специальных каких-то способов существования. Нам просто хорошо вместе», — признался в интервью Андрей Чадов.
Свадьба прошла в узком семейном кругу без лишнего пафоса и привлечения внимания. Как говорится, счастье любит тишину, что и доказывает Андрей Чадов.
Как сделал предложение Анастасии Виноградовой, когда и сколько планируют детей, почему Андрей Чадов никогда не был близок с братом, почему Анастасия Ивлеева сыграла в «Монастыре» получше многих профессиональных актрис, хотел бы он сам уйти в монастырь, скучает ли он по кино и чем ему так дорог театр, а также о развитии киноиндустрии в России, каким он видит для себя понятие «Я — русский» и как он встретил начало спецоперации по защите Донбасса в США смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.
Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.
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