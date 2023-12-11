«Загрузил диски»: сын Градского признался, что он вывозил вещи из квартиры папы

Наследник народного артиста РФ возмутился новости о том, что неизвестные вскрыли квартиру его папы и рассказал, кто, возможно, сделал такой вброс.

Сын народного артиста РФ Александра Градского прокомментировал новость о том, что неизвестные вскрыли квартиру его папы и вынесли оттуда вещи. Информацию сообщило издание «МК», ссылаясь на слова вдовы знаменитости Марины Коташенко. Она утверждала, что ей позвонили соседи и рассказали, что из жилья ее почившего мужа выносят вещи. После таких неожиданных новостей женщина, не задумываясь, вызывала полицию. Но вот только обратной связи от правоохранителей не поступило.

Как рассказал Даниил, подобная новость — фейк, квартиру звездного папы никто не вскрывал и не пытался ничего украсть. Единственное, что он сам на днях побывал там и забрал свои личные вещи, а именно музыкальные диски, которые достались ему в наследство.

«Ничего подобного, это обман. Никаких вещей оттуда не выносили. Я там сегодня находился, единственное, что оттуда вывозил — мои личные вещи. Я там храню их, я получил в наследство огромное количество музыкальных дисков. Я их храню там. Заказал грузчиков, загрузил диски и увез туда, куда считаю нужным. Честно сказать, я очень удивлен, что кто-то из этого мог сделать фейковую новость», — заявил Даниил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

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