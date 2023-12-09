Вдова Градского объяснила, почему на его могиле все еще не установлен памятник

Марина Коташенко обратилась к старшим детям знаменитого мужа, с которыми вот уже два года спорит в суде из-за наследства.

Вдова народного артиста РФ Александра Градского Марина Коташенко объяснила, почему на его могиле до сих пор, спустя два года после кончины, не установлен памятник. В интервью журналистам издания KP.RU она назвала причиной конфликт со старшими детьми покойного мужа из-за наследства. По словам женщины, нескончаемые судебные разбирательства не позволяют заняться этим вопросом, времени и средств на заботы о памятнике у всех сторон спора попросту не остается.

У Градского пять наследников — его вдова, двое взрослых детей Даниил и Мария от третьего брака, а также двое малышей от Коташенко Александр и Иван. С последней избранницей артист прожил в гражданском браке почти 20 лет, но за месяц до смерти он женился на ней и дал свою фамилию. Состояние покойного, по слухам, составляет миллиард рублей, но распределение этих денег в качестве наследства не показалось справедливым старшим детям и экс-супруге. Даниил Градский публично заявляет, что его семью грабят. Говорит, что почти все досталось Коташенко, но она не соизволила потратить часть на памятник, а у него с сестрой нет на него денег.

«Я много раз обращалась к Марии и Даниилу с предложением по поводу памятника, звонила, направляла им официальное письмо, которое они проигнорировали. Теперь понятны причины их игнора — продолжать спекулировать на этой теме… Все наследники по закону уже получили значительные денежные суммы из наследственной массы, которые спокойно позволяли бы установить прекрасный памятник отцу. Но денег на папу видимо жалко», — отвечает ему Коташенко.

При этом, подчеркивает вдова, на адвокатов у ее оппонентов деньги находятся всегда. Через издание она обратилась к родственникам супруга с предложением принять участие в выборе проекта памятника, потому что он остается невыполненным долгом, «делом чести» и данью памяти Градскому.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали судебных разбирательств между наследниками маэстро.