«Да мне наплевать»: Серов резко отреагировал на развод бывшей жены

Артист признался, даже спустя 13 лет после развода не может простить бывшую жену, ведь помнит о ее предательстве.

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов буквально взорвался, когда его попросили высказаться о недавнем разводе бывшей жены Елены Стебеневой. Артист разозлился и признался — он до сих пор не простил женщину за предательство.

«Вот она написала, что разводится со своим мужем. Ну, это их проблемы, лет десять они прожили. Да мне наплевать, этот человек меня предал! Я не могу простить. У нас с ней сложные отношения, я не очень радуюсь тому, что она будет общаться с детьми. Ну, а Мишель там решает сама уже», — заявил Серов в одной из программ на федеральном канале.

Он также добавил, что не желает видеть ее на семейных праздниках. А ведь у них общая дочь Мишель, которая разрывается между воюющими родителями. При этом Стебенева раньше заявляла, что дочка совсем не интересуется ей.

«За три месяца Мишель мне слова не написала! Если бы я умерла, то о моей кончине она бы узнала из соцсетей. За три месяца Мишель ни разу меня не спросила — мам, как ты? Как твое здоровье? Плевать ей на все!» — восклицала Стебенева.

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