Путин объявил о передаче ВМФ еще трех ракетоносцев «Борей-А»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Сегодня флаги были подняты на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Что важного еще произошло на церемонии?

Фото, видео: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов; 5-tv.ru

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В ближайшее время на вооружение Вонно-морского флота (ВМФ) будут переданы еще три ракетоносца «Борей-А». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе церемонии поднятия флагов на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

Президент отметил, что ракетоносцы будут переданы ВМФ в рамках государственной программы вооружений. «Борей-А» поступят российскому флоту прямиком со стапелей «Северного машиностроительного предприятия», расположенного в Северодвинске.

Глава государства добавил, что одновременно с этим в производственных цехах находятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», а также практически завершено изготовление атомного крейсера «Архангельск».

Ранее 5-tv.ru писал, что ВМФ России до конца 2023 года получит 12 надводных и подводных кораблей.

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