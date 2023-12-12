Слишком самостоятельные? Самозанятых начнут штрафовать за обман

Их услуги могут включить в закон «о защите прав потребителей».

Самозанятых начнут штрафовать за обман покупателей. Как пишут «Известия», на них хотят распространить закон «О защите прав потребителей». Причиной такой инициативы стали многочисленные жалобы.

Особенно на частные сервисы по ремонту техники. Там нередко заменяют качественные детали на БУшные. И называют разные цены до и после работ.

В случае обмана таких работников через суд получится привлечь к ответственности. Ранее в Минэкономразвитии сообщили — количество самозанятых в России за год выросло почти на 40% и достигло девяти миллионов.