Иван Янковский получил награду за главную роль в сериале

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 267 0

Иван Янковский получил награду за лучшую роль театрального актера в кино

Иван Янковский получил награду за главную роль в сериале

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Молодой артист был отмечен зрителями за сериальный проект.

Актер Иван Янковский стал лауреатом Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», сообщают «Известия». Он получил награду в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино». Премии Янковский удостоился за сериал «Фишер». Во время вручения статуэтки артист поблагодарил коллег, а также зрителей, которые проголосовали за него.

«Наш труд актерский, неважно, в театре или в кино, конечно, всегда зависит от зрителя. <…> Некоторые зрители остаются после спектаклей, ждут, дарят замечательные подарки. Для нас это всегда очень тепло и важно», — отметил Иван Янковский.

Всего в Театре имени Евгения Вахтангова было вручено 17 наград: были отмечены лучшие спектакли и лучшие актеры. Например, Юлия Пересильд стала победительницей в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» за фильм «Вызов».

Ранее Иван Янковский в беседе с 5-tv.ru назвал ценность исторических картин.

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