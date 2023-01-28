«Вот опять мы про это снимаем»: Янковский назвал ценность исторических картин

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 988

Янковский назвал новый взгляд на прошлое важным аспектом при создании исторических картин

Фото, видео: Кадр из сериала «Фишер»

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В последнее время режиссеры все чаще за основу нового фильма или сериала берут события, произошедшие в советские годы. По словам Янковского, это важно для понимания произошедшего.

Иван Янковский объяснил, насколько для него важно и необходимо ли вообще все больше снимать фильмов и сериалов, сюжеты которых основаны на том или ином событии в прошлом.

Актеру посчастливилось за последние годы сняться в двух таких картинах: сериале «Фишер», в основу сюжета которого легла жизнь серийного убийцы Сергея Головкина, орудовавшего в Московской области с 1986 по 1992 годы, и «Чемпион мира» — драма, повествующая о шахматном поединке за звание чемпиона мира между советским гроссмейстером и действующим на тот момент чемпионом мира Анатолием Карповым и гроссмейстером-претендентом, диссидентом Виктором Корчным.

«Я не отношусь к таким картинам как к возвращению. Если у создателей фильма есть художественная задача высказаться о времени через материал, то стоит этим заниматься. Я не рассматриваю исторические фильмы с позиции, что вот опять мы про это снимаем. Здесь вопросы излишние. Всегда о времени можно высказаться по-новому», — отметил знаменитость в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru за кулисами кинопремии «Золотой орел».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему для Анны Снаткиной важны фильмы про маньяков.

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