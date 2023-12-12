«Просто позор»: как проходит очередной визит Зеленского в США

Совершать военные преступления Киеву все сложнее — боеприпасы и техника, которые Украина получает от своих западных партнеров, на исходе. А новые поставки под большим вопросом.

Именно поэтому Владимир Зеленский уже в третий раз за год приезжает в Вашингтон в поисках поддержки, однако от Конгресса он ее пока не получает. Все надежды президент Украины возлагает на сегодняшний визит в Белый дом.

Впрочем, как и Джо Байден, у которого на фоне поддержки Киева обостряются разногласия с политическими оппонентами. Корреспондент «Известий» Диана Кроввиди продолжит.

«Нехватка вооружений — главная причина визита Зеленского в Штаты. Украинскому президенту важно показать американцам, как он удерживает власть. Иначе вопрос поставок Украине встанет в США еще острее, если и вовсе не будет снят с повестки», — отметила Диана Кроввиди.

Новый пакет помощи в Сенате уже в который раз блокируют республиканцы. По мнению конгрессменов, штатам сейчас необходимо сконцентрироваться на внутренних проблемах. Острее всего стоит миграционный вопрос. Но вместо этого Белый дом пытается все чаще говорить о потерях Киева. Сенаторы называют это попытками надавить на американских законодателей.

«Это все просто позор для нас. Просто осознайте: Зеленский приезжает к нам, чтобы мы дали ему новые миллиарды долларов. А если вы не хотите давать ему эти средства, вас обвинят в том, что вы кремлевская марионетка. Это все позорный фарс!» — заявил республиканец Джей Ди Вэнс.

Не помогли и пламенные речи Байдена, в которых он признал, что без дополнительного финансирования бюджет на военную помощь Киеву исчерпает себя уже к концу этого года. Сам Зеленский сразу по прибытии первым делом встретился с главой военного ведомства.

Долго и восторженно благодарил за помощь, рассказал о неких успехах армии и обещал, что уже при личной встрече постарается убедить конгрессменов в необходимости эту войну продолжить. Как пишет Politico, для Байдена и Зеленского это может быть последним шансом.

«Эта встреча является последней попыткой Белого дома оказать давление на Конгресс, где соглашение о предоставлении чрезвычайной помощи Украине, похоже, зашло в тупик. Зеленский также поговорит напрямую с сенаторами, и это будет для него решающим шансом попытаться убедить их направить ему помощь до конца года», — говорится в публикации.

А вот журналисты The New York Times уверены, что от этих переговоров зависит не только судьба Киева, но и в целом позиции Байдена. Попытки демократа показать миру, что Вашингтон единогласно поддерживает конфликт, провалились.

«США и Украина ищут новую стратегию после неудачного контрнаступления. Два президента попытаются продемонстрировать солидарность и усилить поддержку Украины в критический момент как на поле боя, так и на Капитолийском холме», — пишет издание.

И этот аспект республиканцы могут использовать уже завтра. Как передает агентство Reuters, в среду Палата представителей планирует голосование по резолюции о начале процедуры возможного импичмента Джо Байдена. Но, даже если нынешнему президенту США удастся удержаться на плаву, рейтинг доверия, скорее всего, окончательно подорван.

«Теплые отношения Джо Байдена и Зеленского могут плохо отразиться на предстоящих выборах для первого. Противники Джо показывают простым американцам, как неэффективно Белый дом тратит миллиарды долларов от налогоплательщиков на Киев», — отметила корреспондент Диана Кроввиди.

Ситуацию вокруг Украины и попытки Киева заполучить новые боеприпасы, обсуждали этой ночью и на Совбезе ООН. Как заявил исполняющий обязанности постпреда нашей страны Дмитрий Полянский, дополнительные партии даже тяжелой техники не помешают России достичь целей военной операции.

«Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты», — подчеркнул Полянский.

Тем не менее европейские политики, согласно данным Sky News, попытаются надавить на американский конгресс. Более 100 чиновников из ЕС готовят письмо с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь Украине. Известно, что открытое письмо подписали представители как минимум 17 стран, включая Францию, Германию, Италию и Польшу.