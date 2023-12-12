Российские силы ПВО перехватили два снаряда HIMARS и «Точку-У» в зоне СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 53 0

В Минобороны РФ рассказали об успехах спецоперации на Украине за минувшие сутки.

Российские силы ПВО перехватили два снаряда HIMARS и «Точку-У» в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Спецоперация

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в зоне спецоперации на Украине два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и тактическую ракету «Точка-У». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали об успехах армии России за минувшие сутки, среди которых сбитые HIMARS и «Точка-У».

«Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка Донецкой народной республики, Новоселовское Луганской народной республики, Алешки Херсонской области, Токмак и Пологи Запорожской области», — говорится в сводке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что надежды властей и граждан Украины, которые возлагались на контрнаступление ВСУ, оказались неоправданными.

Тема:
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