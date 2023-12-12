«Надежды были»: в Киеве разочарованы результатами контрнаступления ВСУ
Глава СНБО Данилов: надежды Украины на контрнаступление не оправдались
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
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Власти Украины признают свои ошибки и сложную ситуацию на поле боя.
Надежды властей и граждан Украины, которые возлагались на контрнаступление ВСУ, оказались неоправданными. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов в беседе с BBC.
«В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно скорее. Надежды были, но они не оправдались», — сказал он.
Вместе с тем Данилов заявил, что учебники НАТО по ведению войны уже устарели, поэтому их пора отправить в архивы. По его словам, Киев был чрезмерно оптимистичен в отношении результатов своей операции, и в этом заключается его ошибка. Настоящая же обстановка на фронте является очень сложной.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Спустя почти полтора года проведения СВО, 4 июня, киевский режим начал контрнаступление. Путин подтвердил это. А позднее, 15 октября, он заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры.
Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.
Ранее 5-tv.ru писал, что названа главная ошибка Киева в контрнаступлении ВСУ.
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