Собянин уволил ряд руководителей стройкомплекса Москвы

Столичный мэр Сергей Собянин освободил от занимаемых должностей нескольких глав стройкомплекса Москвы, а также руководителя департамента конкурентной политики города Ивана Щербакова. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.

Сообщается, что освобожден от своих обязательств председатель Москомстройнадзора Игорь Войстратенко. Собянин также распорядился уволить его с государственной службы.

Отмечается, что Войстратенко ушел с поста по собственному желанию. Исполнять обязанности председателя Москомстройнадзора теперь будет начальник Главного контрольного управления Москвы Антон Слободчиков.

Сменился также руководитель Москомэкспертизы. По инициативе Анны Яковлевой произошла и ее отставка. На вакантное место уже был назначен бывший глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Место Щербакова же занял Кирилл Пуртов. Ранее он был первым замглавы департамента городского имущества. Известно также, что Пуртов с 2020 года и на протяжении двух лет руководил столичным департаментом экономической политики и развития.

Ранее 5-tv.ru писал, что новым замглавы Минтранса РФ может стать Владимир Потешкин.