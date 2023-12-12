США и Канада расширили санкции против России

США расширили антироссийский санкционный список. В него попали физические и юридические лица из РФ, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на своем сайте.

В американский «черный список» были вписаны имена бизнесменов Ивана Таврина и Владислава Свиблова, а также связанные с ними компании. Также ограничения коснулись Экспобанка и ООО «Киевская площадь».

В общей сложности под рестрикции Вашингтона подпали 23 человека и 200 компаний. Примечательно, что не только российских, но и базирующихся в Китае, Турции, ОАЭ, Великобритании и на Мальдивских островах. В публикации министерства отмечается, что они связаны с промышленной, финансовой, горнодобывающей деятельностью, а также работают в сфере СМИ и девелоперского сектора.

Правительство Канады на своем сайте также поделилось обновленным санкционным списком. Под ограничения Оттавы подпали 30 граждан РФ. Среди них участники выборов, которые прошли в новых российских регионах. В публикации отмечается, что они якобы не незаконных основаниях выдвинули свои кандидатуры.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз введет уголовную ответственность за нарушение санкций.