Евросоюз введет уголовную ответственность за нарушение санкций

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Институты союза уже согласовали директиву.

Евросоюз введет уголовную ответственность за нарушение санкций

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

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Еврокомиссия, Совет Евросоюза и Европарламент провели переговоры и согласовали введение уголовной ответственности за нарушение введенных союзом санкций. Об этом пишет председательство Испании в Совете ЕС в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

«Директива гарантирует, что те, кто нарушает или уклоняется от санкций ЕС, будут привлечены к ответственности», — написано в сообщении.

Инициатива вступит в силу, если ее текст будет передан Совету ЕС и Европарламенту, и они утвердят его.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее рассказывал, что европейские институты рассматривают сразу две директивы. Первая их них — введение уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС, в том числе антироссийских. Вторая же предусматривает план конфискации и использования «криминальных активов».

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС придумали, что делать с замороженными активами России.

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