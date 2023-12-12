Евросоюз введет уголовную ответственность за нарушение санкций

Еврокомиссия, Совет Евросоюза и Европарламент провели переговоры и согласовали введение уголовной ответственности за нарушение введенных союзом санкций. Об этом пишет председательство Испании в Совете ЕС в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

«Директива гарантирует, что те, кто нарушает или уклоняется от санкций ЕС, будут привлечены к ответственности», — написано в сообщении.

Инициатива вступит в силу, если ее текст будет передан Совету ЕС и Европарламенту, и они утвердят его.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее рассказывал, что европейские институты рассматривают сразу две директивы. Первая их них — введение уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС, в том числе антироссийских. Вторая же предусматривает план конфискации и использования «криминальных активов».

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС придумали, что делать с замороженными активами России.