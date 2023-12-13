Футболист решился на важный шаг вслед за экс-супругой.

Бывший муж Татьяны Булановой — футболист Владислав Радимов — сделал предложение своей девушке Анастасии Кулешовой. Совсем скоро он потеряет статус холостяка. Возлюбленная на шесть лет младше полузащитника, но пару это ни сколько не смущает, сообщает издание 7Дней.ru.

Через несколько дней после свадьбы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Радимов поделился со своими подписчиками радостной вестью — у него есть прекрасная молодая возлюбленная. Экс-супруга Татьяна пожелала паре счастья.

А сегодня тренер поделился с фанатами фотографией — на ней парочка держится за руки, а на пальце Кулешовой красуется обручальное колечко.

«Я сдался», — подписал фотографию Радимов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова рассказала, как бывший унижает дочь.