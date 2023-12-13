«Я сдался» — бывший муж Булановой объявил о помолвке

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Бывший муж Булановой Владислав Радимов сделал предложение своей девушке

«Я сдался» — бывший муж Булановой объявил о помолвке

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Футболист решился на важный шаг вслед за экс-супругой.

Бывший муж Татьяны Булановой — футболист Владислав Радимов — сделал предложение своей девушке Анастасии Кулешовой. Совсем скоро он потеряет статус холостяка. Возлюбленная на шесть лет младше полузащитника, но пару это ни сколько не смущает, сообщает издание 7Дней.ru.

Через несколько дней после свадьбы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Радимов поделился со своими подписчиками радостной вестью — у него есть прекрасная молодая возлюбленная. Экс-супруга Татьяна пожелала паре счастья.

А сегодня тренер поделился с фанатами фотографией — на ней парочка держится за руки, а на пальце Кулешовой красуется обручальное колечко.

«Я сдался», — подписал фотографию Радимов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова рассказала, как бывший унижает дочь.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.22
-0.76 97.40
-0.68
Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023

Последние новости

1:43
«Силы зла» — Такер Карлсон раскритиковал армию США
1:22
«Я сдался» — бывший муж Булановой объявил о помолвке
1:01
Быть пессимистом или оптимистом: что полезнее для здоровья
0:40
У «Яндекса» масштабный сбой в приложении «Умный дом»
0:19
Психиатрический диагноз и крушение надежд: нелегкая судьба сына Леонида Быкова
23:58
Раскрыта схема торговли детьми в Москве

Сейчас читают

От Сократа до Мухаммеда-Али: списки детей Самарской области с экзотическими именами растут
«Массовый психоз»: почему в России продолжают расти цены на яйца
Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам