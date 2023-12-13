«Праздник для кошек»: как прошел самый трогательный корпоратив Барецкого

Шоумен признался, что не ожидал такого душевного вечера.

Шоумен и бывший участник группы «Ленинград» Станислав Барецкий однажды выступал в котокафе. О самом трогательном из своих корпоративов он рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

По словам звезды, однажды его пригласили выступить в кошачье кафе в Санкт-Петербурге в канун Нового года. Вместе с организаторами он даже наряжал елку.

«Народа было не так много. Мы прямо для кошек устроили праздник, пофотались с ними», — рассказал Барецкий.

В котокафе, добавил шоумен, жили бездомные кошки. Владельцы заведения собирают их на улицах, кого-то даже спасают в тяжелом состоянии, а потом дарят им лучшую жизнь в тепле и сытости.

«Это было очень трогательно, я даже не ожидал такого», — признался артист.

Также у шоумена был и самый необычный корпоратив. Так как он является главой Союза профессиональных ритуальных агентов, то иногда он вместе с коллегами встречал Новый год на кладбище.

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