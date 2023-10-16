«Трата времени»: как нелюбимый школьный предмет помог в жизни Стасу Барецкому

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 118 0

Шоумен Стас Барецкий не любил уроки труда и музыки, но они пригодились ему позже

Фото, видео: Коньков Сергей / ТАСС; © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Шоумен считал, что некоторые занятия были лишними и даже не имели смысла. Что артист думает теперь?

Экс-участник группировки «Ленинград», шоумен Стас Барецкий признался, что самыми нелюбимыми предметами в школьные годы для него были музыка и труды. Об этом артист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Звезда поделился, что, будучи школьником, он не любил такой урок, как музыка, и не понимал, зачем вообще этим заниматься.

«Я считал, что это — трата времени. Зачем на него ходить, хором стоять, петь какие-то песни», — вспоминает исполнитель.

Также Барецкому не нравились уроки труда в школе. Например, он не видел смысла «сколачивать какую-то табуретку всем классом».

«Хотя сейчас занимаюсь гробами. Мы делаем гробы. Соответственно, в принципе, то, что научили попадать молотком по гвоздику, мне в данной ситуации, в принципе, пригождается», — признается шоумен.

Барецкий отметил, что в молодости никогда не знаешь, что может пригодиться, поэтому в этот период непросто выбрать для себя путь. Поэтому дети, по его мнению, должны быть под постоянным присмотром взрослых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Барецкий призвал вернуть колледжам старые названия.

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