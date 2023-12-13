«Какое самомнение»: Волочкову растоптали за «натуральный» снимок

Какие комментарии оставили подписчики знаменитости?

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в личном блоге «естественной» фотографией, но вместо восхищений знаменитость получила массу негатива. Снимок звезды публикует издание dni.ru.

На снимке танцовщица предстала в своей роскошной гостиной с букетом белых роз. При этом, как подчеркнула артистка, на ее лице не было ни капли грима.

«Без косметики и картинки на лице, но в окружении уюта и домашней красоты. Кстати, многие вообще говорят, что без косметики и макияжа я выгляжу естественнее», — подписала публикацию Волочкова.

Однако ее восторг разделили далеко не все. Некоторые подписчики буквально высмеяли показавшую себя без макияжа деятельницу культуры, адресовав ей нелестные сообщения.

«Какое самомнение, везде в доме ее портреты»;

«С синими бровями невозможно выглядеть естественно»;

«Опять на первом плане тапок Гулливера», — написали интернет-пользователи.

Помимо критики, балерине все же удалось получить обратную связь в виде восхищений и похвалы от некоторых фолловеров.

Ранее 5-tv.ru писал, какие секреты решилась раскрыть Анастасия Волочкова.