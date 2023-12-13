«Какое самомнение»: Волочкову растоптали за «натуральный» снимок

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 33 0

Балерину Анастасию Волочкову раскритиковали за снимок без макияжа

«Какое самомнение»: Волочкову растоптали за «натуральный» снимок

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какие комментарии оставили подписчики знаменитости?

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в личном блоге «естественной» фотографией, но вместо восхищений знаменитость получила массу негатива. Снимок звезды публикует издание dni.ru.

На снимке танцовщица предстала в своей роскошной гостиной с букетом белых роз. При этом, как подчеркнула артистка, на ее лице не было ни капли грима.

«Без косметики и картинки на лице, но в окружении уюта и домашней красоты. Кстати, многие вообще говорят, что без косметики и макияжа я выгляжу естественнее», — подписала публикацию Волочкова.

Однако ее восторг разделили далеко не все. Некоторые подписчики буквально высмеяли показавшую себя без макияжа деятельницу культуры, адресовав ей нелестные сообщения.

«Какое самомнение, везде в доме ее портреты»;

«С синими бровями невозможно выглядеть естественно»;

«Опять на первом плане тапок Гулливера», — написали интернет-пользователи.

Помимо критики, балерине все же удалось получить обратную связь в виде восхищений и похвалы от некоторых фолловеров.

Ранее 5-tv.ru писал, какие секреты решилась раскрыть Анастасия Волочкова.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.22
-0.76 97.40
-0.68
Пора исправить ошибки прошлого: любовный гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

11:11
В Москве представили юбилейный десятый винный гид
11:00
«Какое самомнение»: Волочкову растоптали за «натуральный» снимок
10:58
Конгрессмены в ярости: как Зеленский одной фразой лишил Украину военной помощи
10:44
Совфед отмечает 30-летний юбилей: Путин объяснил значимость праздника
10:41
Генпрокуратура проведет проверку по факту подорожания куриных яиц на 40%
10:36
«Успели обидеться»: звезда «9 роты» Чадов рассказал о тайной свадьбе

Сейчас читают

От Сократа до Мухаммеда-Али: списки детей Самарской области с экзотическими именами растут
«Массовый психоз»: почему в России продолжают расти цены на яйца
Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам