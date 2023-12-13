Премьером Польши официально стал Дональд Туск

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Он уже успел выступить с первой речью, в ходе которой оценил конфликт на Украине.

Премьером Польши официально стал Дональд Туск

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/FOT.TEDI/NEWSPIX.PL

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Новый премьер-министр Польши Дональд Туск принял присягу и стал полноправным главой правительства страны. Торжественная церемония прошла в президентском дворце.

До этого сейм Польши выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выбрал Туска кандидатом на пост премьера. Новый глава кабмина уже успел выступить с речью, в ходе которой заявил, что весь мир должен объединиться, чтобы помочь Украине в конфликте и остановить Россию. После чего получил вотум доверия.

Сегодня же Туск принял присягу, вслед за ним это сделают и другие члены правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что главным врагом правящей партии Польши (PiS) стала правда. С такой позицией выступил обозреватель Анджей Шлензак.

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