Неожиданный поворот: раскрыт главный враг правящей партии Польши

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Myśl Polska: правда стала главным врагом главной партии Польши

Неожиданный поворот: раскрыт главный враг правящей партии Польши

Фото: www.globallookpress.com / artifant

Читайте нас в: Дзен Новости

Даже приход к власти оппозиции не изменит ситуации в стране.

Главным врагом правящей партии Польши (PiS) стала правда. С такой позицией выступил обозреватель Анджей Шлензак в своей статье для Myśl Polska.

«Единственный список, в котором я не знаю порядочных людей, — это список участников PiS. Я прихожу к выводу, что злейшим врагом PiS является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда. Истина всегда была величайшим врагом любой власти, которая стремилась подчинить и в конечном итоге поработить подвластное ей общество», — отметил эксперт.

Шлензак добавил, что неважно, PiS выиграет предстоящие выборы, или их выиграет оппозиция, правда в большей или меньшей степени проиграет. Как показывает история, истина чаще является препятствием, чем помощью в построении политических систем.

В США заявили, что Украина готова пойти за беженцами и послать их на фронт

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оппозиционная партия «Гражданская платформа» пригрозила трибуналом президенту Польши Анджею Дуде. Также под суд пообещали отдать известных в стране чиновников.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:42
Второй день рождения: что стало с пассажирами аварийного рейса Сочи — Омск
8:34
«Не сомневаюсь»: Путин объяснил, что ждет российские бренды в будущем
8:29
Прямая трансляция выступления Путина на Восточном экономическом форуме
8:27
Тело мужчины с отрезанной головой нашли в парке на севере Москвы
8:18
Уехали, не обещав вернуться: Путин заявил о хорошей тенденции по «возвращенцам»
8:14
Глава МЭР сообщил о снижении количества проверок бизнеса в 2023 году на 15%

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Любая фобия убирается»: в каких случаях нужно идти к психологу
Женщина умерла после процедур омоложения и липосакции в Петербурге
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России