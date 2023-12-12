«Решительно требуем»: в Польше хотят призвать Запад к мобилизации из-за Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Премьер Туск: Польша призовет весь мир к мобилизации ради помощи Украине

«Решительно требуем»: в Польше хотят призвать Запад к мобилизации из-за Украины

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

Такие планы предусматривает польское правительство.

Весь мир должен объединиться, чтобы помочь Украине в конфликте и остановить Россию. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во время программной речи в парламенте.

«Мы будем… громко и решительно требовать полной мобилизации свободного мира, западного мира, чтобы помочь Украине в этой войне», — приводит Reuters его слова.

Туск также заявил, что Польша намерена вернуть себе лидерские позиции в Европе и стать сильной частью Североатлантического альянса. Такие планы предусматривает польское правительство.

Когда конец? Эксперты спрогнозировали завершение конфликта на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Чехии придумали, как избежать конфликта с Россией.

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