Будет крах психики? Как рассказать детям правду о Деде Морозе

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 26 0

Психолог Фейгин: детям можно объяснить, что Дед Мороз — народный миф

Будет крах психики? Как рассказать детям правду о Деде Морозе

Фото: www.globallookpress.com / Igor Kharitonov/AiF

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Когда наступает момент, в который стоит всерьез поговорить о волшебнике?

Вера в Деда Мороза является частью новогоднего волшебства, но приходит время, когда ребенок начинает спрашивать и сомневаться в реальности персонажа, который дарит подарки за стишки. Как правильно объяснить малышу эту ситуацию, изданию РБК объяснила практикующий психолог и семейный терапевт Лена Фейгин.

Принцип честности

Если родители не хотят скрывать от своего ребенка правду, то можно объяснить, что Дед Мороз — это красивый народный миф, он является частью культурного наследия и сказочных традиций. Такой метод позволит растянуть чувство волшебства, ведь детям очень нравятся мифы и ролевые игры, и они смогут в полной мере наслаждаться праздником, создавая фантастические моменты в своих играх.

Поддержка веры в волшебство

С другой стороны, можно не говорить детям о том, что Дед Мороз бывает только в сказках до определенного возраста. Как отметила Фейгин, важно бережно и постепенно вводить ребенка в курс дела, объясняя, что мифы и поверья — это не ложь, а элемент нашей культуры и истории.

Последствия от «разоблачения» Деда Мороза

Психологические исследования не выявили отрицательного влияния на детей от «разоблачения» Деда Мороза. При этом важно не допускать манипуляций с подарками, которые могут стимулировать определенное поведение, так как это не принесет долгосрочных результатов в позитивном ключе.

Как подчеркнула эксперт, рассказывая о Деде Морозе в контексте мифов и поверий, родители не травмируют психику ребенка, и волшебство праздника удастся сохранить.

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