«Чума американской демократии»: чего на самом деле США хотят от Украины

Владимир Зеленский получил от Джо Байдена обещания в продолжении оказания помощи стране, но что кроется за «добротой» Белого дома?

Владимир Зеленский по итогам визита в США заявил, что американцы продолжат оказывать помощь Украине, назвав это их «моральным долгом перед миром и демократией». Политолог Александр Дудчак заявил 5-tv.ru, что глава Незалежной говорит то, что от него хотят услышать.

Поддержка с оговоркой

Эксперт подчеркивает: если бы власти Соединенных Штатов занялись своими внутренними проблемами, о которых все громче говорят представители Республиканской партии, сразу бы полегчало, без преувеличения, всему миру.

«Не было бы многих войн, миллионы людей остались бы живы. Если б Америка не разносила свою „чуму американской демократии“ и американской помощи», — напоминает Дудчак.

Что касается продолжения помощи Киеву, то, по мнению специалиста, Вашингтон продолжит действовать в выбранном им направлении. Только на деле эта помощь представляет собой не что иное, как уничтожение народа и будущего Украины.

«Они будут продолжать поддерживать существование этого нацистского государства, чтобы оно могло еще функционировать, даже теряя территории, в этой „топке“ конфликта сжигать остатки Украины. Но, потому там они сейчас болтают якобы о мире. На самом деле их просто интересует фиксация положения, и для этого они будут делать все возможное», — убежден эксперт.

Основная задача США

Политолог обращает внимание на то, что президент США Джо Байден уже перестал говорить о мнимых успехах ВСУ в зоне СВО, которыми когда-то «кормил» публику. Сейчас Соединенные Штаты фактически управляют армией Украины, и успехом для них на сегодняшний день будет контроль над огромной частью территории Украины — собственно, к этому они и стремятся.

«Основная задача у американцев именно такая. А не то, о чем там болтает дурачок Зеленский про „не отдадим территории, никакого мира на территории не может быть“. Все это — чушь просто», — считает специалист.

При этом политолог отмечает, что в мире вполне осязаемо копится усталость от ситуации с Украиной и от политики США, которые за время своего существования развязали около 200 конфликтов на планете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джо Байден и Владимир Зеленский приняли решение «назло» Владимиру Путину.