Ни в коем случае: Байден и Зеленский приняли решение «назло» Путину

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 67 0

Зеленский в США пообещал не заключать мирный договор с Россией

Ни в коем случае: Байден и Зеленский приняли решение «назло» Путину

Фото: Reuters / LEAH MILLIS

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Тема:
Спецоперация

Белый дом заодно выделил смехотворный пакет помощи в 200 миллионов долларов.

Владимир Зеленский заручился обещаниями Джо Байдена о том, что тот продолжит оказывать Украине военную помощь. Хозяин Белого дома говорит, что не будет отворачиваться от визави так долго, насколько США смогут это себе позволить. Однако, как сообщает издание EADaily, похоже, что слова американского президента несут весьма краткосрочную перспективу.

Ожидания и реальность

Зеленский нанес очередной визит в США 12 декабря 2023 года. Для украинского президента это стало четвертой поездкой в Штаты за последние несколько лет, однако цели, которые он преследует, не меняются.

Глава киевского режима просит у американских властей финансовую и военную помощь. И, если от предыдущих бесед с конгрессменами Зеленский получал то, что нужно, то в этот раз встречи принесли еще и разочарования.

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Например, представители Республиканской партии отказались одобрить новый пакет помощи для Украины в 60 миллиардов долларов. Да и в целом оказалось, что финансирование Киева может иссякнуть к концу текущего года.

Более того, в США появляется все больше политиков, которые настаивают на решении проблем внутри своего государства. Например, поднимаются вопросы иммигрантов.

«То, что, похоже, просит администрация Байдена, — это миллиарды дополнительных долларов без соответствующего контроля, без ясной стратегии победы и без ответов, которые, как я думаю, должны получить американцы», — сказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Никакого перемирия

Однако президент США, несмотря на раскол американского истеблишмента, заверил Зеленского в своей поддержке, пообещав помогать столько, сколько сможет.

«Будем продолжать поставлять Украине критически важные оружие и технику, пока мы можем это делать», — сказал Байден.

При этом американский лидер уверен: Россия делает ставку на то, что Штаты откажутся от своих планов на Киев в ближайшее время. Он напомнил Зеленскому, что завершать конфликт мирным соглашением, чтобы «укрепить Путина», нельзя ни в коем случае.

И, видимо, в подтверждение своих слов, дал одобрение на сравнительно небольшой пакет помощи Киеву в 200 миллионов долларов. В свою очередь Зеленский пообещал отказаться от мирных переговоров с Москвой, которые могут привести к «территориальным потерям» и назвал возможность этого «настоящим безумием».

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему все на Западе знают, что Украина проиграла.

Тема:
Спецоперация
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