Жена пять раз пыталась убить мужа, а он все равно любил ее 57 лет и ждал из тюрьмы

По этой удивительной истории обычных людей даже сняли фильм.

История этой пары достойна стать сценарием фильма, и его даже сняли в 1990-м году, правда, в жанре черной комедии. Жизнь и любовь Фрэнсис и Энтони Тото вдохновили создателей фильма «Я люблю тебя до смерти». В это трудно поверить, но Фрэнсис Тото пять раз покушалась на жизнь своего мужа, причем не во время ссоры, она на самом деле хотела его убить и даже нанимала киллеров.

Но еще более удивительным кажется тот факт, что Энтони Тото не только не развелся с ней, а простил и даже ждал из мест лишения свободы.

Когда-то они были молоды, влюблены и искренне верили, что проживут вместе целую жизнь, причем проживут счастливо. Их надежды на самом деле оправдались, Энтони и Фрэнсис Тото в этом году отпраздновали 57-ю годовщину создания семьи, при этом до сих пор они смотрят друг на друга с любовью и нежностью. Однако их брак в 1980-е годы пережил далеко не самые лучшие времена.

В 1983 году у супругов уже было четверо детей и вполне успешный семейный бизнес — пиццерия, приносившая семье вполне достойный доход. Это была самая обычная благополучная семья, но однажды Фрэнсис узнала об измене мужа. И это была вовсе не единичная история. Как выяснилось, на протяжении довольно долгого времени Энтони без зазрения совести заводил интрижки на стороне.

Фрэнсис, конечно, могла бы закатить мужу скандал, а то и выставить его с вещами за дверь, но она решила, что это будет не слишком справедливо: Энтони получит полную свободу и станет развлекаться в свое удовольствие, меняя девушек, как перчатки. Она же в глазах окружающих навсегда останется брошенной, даже в том случае, если сама инициирует начало бракоразводного процесса. И Фрэнсис решила действовать.

Фрэнсис расценила измены мужа, как предательство, и была готова достойно наказать Энтони. Она перебирала в голове варианты наказания, но все они казались недостаточными для того, чтобы муж понял, какую боль он ей причинил. Прекратить ее страдания могла только смерть предателя, но саму ее никто не должен был ни в чем заподозрить. Сначала она решила отравить мужа и начала подмешивать яд в его еду. Самочувствие Энтони ухудшалось, он даже попал в больницу, но врачи не связали состояние здоровья мужчины с действием яда, его подлечили и отправили домой.

Тогда Фрэнсис изменила тактику. Она изготовила самодельное взрывное устройство и попыталась взорвать машину мужа, однако женщине, по всей видимости, не хватило знаний, и кустарно сделанная мина не сработала. Она могла бы остановиться уже тогда, но жажда мести все еще полыхала в душе оскорбленной Фрэнсис, подталкивая ее к новым действиям.

В следующий раз она обратилась к подросткам, взяв с них обещание убить Энтони, разумеется, за определенную плату. Подростки избили изменника, но он вовсе не собирался умирать. Фрэнсис же была намерена довести дело до конца, следующий киллер снова избил мужа заказчицы, в этот раз с помощью биты. И снова Энтони остался жив. Каждый раз, когда муж попадал в переделку и возвращался домой, его жена живо сочувствовала, ее никак нельзя было заподозрить в причастности к несчастьям Энтони. Но после каждой неудачной попытки убийства Фрэнсис придумывала новый способ.

Пятая попытка оказалась самой серьезной. Однажды во время обеда Фрэнсис вылила в еду супруга целый пузырек снотворного. Когда он отключился, снова пришли нанятые обиженной женой подростки и дважды выстрелили в обездвиженного Энтони. Одна пуля попала ему в затылок, а другая — в грудь. Из-за обилия снотворного боли он не чувствовал, но пришел в себя и пожаловался жене на плохое самочувствие. Фрэнсис уверила мужа, будто у него грипп, он ей поверил и снова отключился. Но он, удивительное дело, выжил и в этот раз.

Энтони Тото очнулся в больнице, а полиция уже вовсю расследовала это дело, огнестрельные ранения ведь было очень трудно выдать за несчастный случай. Фрэнсис Тото тут же попала под подозрение. Впрочем, она так устала от своих попыток лишить мужа жизни, что тут же рассказала стражам порядка даже о первых двух покушениях, о которых изначально сыщики не спрашивали. Да и подростки, нанятые женой пострадавшего, отпираться от своего участия в преступлениях не стали. Полицейские поставили Энтони в известность о желании Фрэнсис его убить. И после этого произошло невероятное: мужчина не только простил жену, но и бросился ей на помощь в тот же миг, когда выписался из больницы.

Первым делом он добился освобождения жены под залог и отправился ее забирать. Прямо у ворот тюрьмы они оба плакали и говорили друг другу о своей любви. Они никак не могли разжать рук и убеждали один другого, что надо общаться и решать все проблемы словами, а не столь варварскими способами. Они вместе отправились к психологу, чтобы решить свои семейные проблемы. Но прощение мужа не избавило Френсис от наказания. Энтони Тото лично ходатайствовал перед судом о смягчении наказания для жены. В итоге она отсидела четыре года и после освобождения вернулась в семью.

Как рассказал в одном из своих интервью Энтони Тото, та история полностью изменила его. Он понял мотивы, подтолкнувшие его жену к преступлению, и был намерен исправить ситуацию, то есть, наладить отношения с Фрэнсис. Пока она находилась в тюрьме, супруги ежедневно созванивались, они делились новостями, поддерживали друг друга, неизменно признавались в любви и с нетерпением ждали встречи.

В 1988 году Фрэнсис вышла на свободу. С тех самых пор у пары нет никаких проблем в отношениях. Супруги очень счастливы вместе, они вынесли свой жестокий урок из произошедшего.

Энтони считает, что он сам виноват в случившемся, именно он подтолкнул жену к преступлению. И осознал: самое ценное, что у него есть — это его семья. Энтони Тото трогательно заботился о Фрэнсис и больше никогда не давал ей повода усомниться в его верности. В феврале 2023 года Фрэнсис и Энтони Тото отпраздновали 57-ю годовщину их брака. Они оба уверены, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды и пройти через самые сложные испытания. А в том, что они любят друг друга, сомнений быть просто не может.

История Фрэнсис и Энтони Тото привлекла к супругам внимание, а вышедший на экраны фильм «Я люблю тебя до смерти» сделал их настоящими звездами.

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