Гидролога, «обвиненного» в серии убийств нейросетью, освободили из-под стражи

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 79 0

Суд изменил приговор гидрологу Цветкову по делу об убийствах 20-летней давности

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина был задержан потому что его лицо более чем на 50% совпало с фотороботом преступника, составленным еще в 2002 году.

Ученый-гидролог Александр Цветков, которого подозревают в совершении серии убийств, был освобожден из-под стражи в зале суда. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании Замоскворецкого районного суда в Москве.

Мера пресечения фигуранту была изменена с ареста на ограничение определенных действий. Мужчине запретили общаться с участниками процесса, прессой, использовать средства связи и Интернет.

Цветков был задержан правоохранителями в феврале в столичном аэропорту Домодедово по возвращении из очередной экспедиции. Поводом послужило то, что лицо ученого более чем на 50% совпало с фотороботом преступника, который был составлен 20 лет назад подельником убийцы, совершившим нападения на нескольких человек в Москве и Московской области.

Согласно версии следствия, в 2002 году геолог вместе с сообщником убил жителя подмосковного населенного пункта Городище, после чего они отправились в столицу и зарезали пожилую женщину с целью ограбления. Спустя несколько дней они совершили двойное убийство в жилом доме на Ярославском шоссе.

Следствие ссылается на то, что в период совершения указанных преступлений Цветков не имел определенного места жительства — находился на площади «трех вокзалов» в Москве, периодически приезжая в область.

Однако отмечается, что Цветков имеет алиби. В 2002 году он был в экспедиции, это подтвердили его коллеги. Знакомые не верят в причастность ученого к преступлениям, а адвокат подозреваемого намерен добиться снятия с него обвинения.

Сейчас вину Александра подтверждают только слова подельника и нейросеть, которая и указала на сходство его лица с фотороботом 20-летней давности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярске мужчину, которого нашли в бетонной трубе, не могут опознать 16 лет.

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