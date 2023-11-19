Охлобыстин рассказал о поступающих угрозах убийством от украинских националистов

Знаменитый артист заявил, что не боится врагов, в его системе ценностей — жертвенная смерть за Родину.

Актер, режиссер, сценарист и общественный деятель Иван Охлобыстин преследуем украинскими радикалами — в своем Telegram-канале он рассказал о регулярных звонках с угрозами убийством. По словам артиста, в прошлом году его номер был слит в сеть. После этого он начал получать страшные сообщения.

Как отметил актер, в системе его ценностей — жертвенная смерть за Родину. Более того, для него это «единственный надежный путь в рай». Никакие угрозы не способны вселить страх в его сердце, только, судя по посту, раздражение. Украинских нацистов Иван Иванович попросил остудить свой пыл.

«Не надо со мной вступать в матерные диспуты. Не выношу мат. Не надо мне ничего доказывать. Умом не вышли. Христа тоже не приплетайте — вы продали (американцам. — Прим. ред.) православную веру. Гуманизм тоже не стоит — сходите на Аллею Ангелов в Донецке. Короче: натягивайте кружевные труселя на кастрюли — и на выход. Гойда!» — заключил Охлобыстин.

«Гойда», как рассказал артист во время выступления на концерте «Вместе навсегда» в поддержку принятия в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, это призыв к действию. Изначально, по другой версии, это был боевой клич опричников, который Охлобыстин реанимировал и адаптировал к современным реалиям. Но не только патриотическими речами Иван Иванович поддерживает родину. Как ранее сообщал 5-tv.ru, жители новых регионов получают от него и реальную, вполне материальную помощь.