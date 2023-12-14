Есть нюансы: может ли ЭКО навредить здоровью женщины

Существуют ли другие способы забеременеть, минуя процедуру искусственного оплодотворения?

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — процедура, при которой яйцеклетка искусственным способом оплодотворяется «вне тела» с последующим развитием эмбриона в специальных условиях эмбриологический лаборатории. Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Виктория Дементьева рассказала порталу «Страсти» о нюансах такого способа зачатия ребенка.

Яйцеклетку при ЭКО оплодотворяют в лаборатории: эмбрион выращивают и «подсаживают» в матку. По мнению врача, процедура не нанесет вреда организму, но перед ее проведением нужно тщательно обследовать пациентку на отсутствие противопоказаний.

«Сама по себе процедура ЭКО неопасна, но риски для здоровья каждой пациентки должны быть оценены индивидуально с учетом предварительного обследования, а также оценки анамнеза, сопутствующих бесплодию заболеваний. При наличии противопоказаний к проведению программы ЭКО программа не проводится», — объяснила гинеколог.

Опасна ли процедура ЭКО для здоровья матери и малыша

Популярен миф, что оплодотворение извне способно навредить и здоровью малыша, но это неправда. Как подчеркнула эксперт, процедура не добавляет отдельных рисков для организма и развития детей.

Однако нередко у тех, кто прибегает к ЭКО, уже имеются хронические недуги. По этой причине здоровье их детей может несколько отличаться от общей популяции.

Можно ли обойтись без ЭКО

При этом врач обратила внимание на то, что в некоторых случаях можно обойтись без ЭКО, есть другие варианты лечения бесплодия. В числе таких методов, специалист привела хирургию, к примеру, при эндометриозе, спаечном процессе в малом тазу, внутриматочной патологии.

При разных вариантах эндокринного бесплодия особенно у молодых пациентов (до 35 лет) с нормальными показателями овариального резерва может быть назначена гормональная терапия. Гинеколог сообщила, что после проведения ЭКО есть риск набор веса, но в большинстве он не превышает трех-четырех килограммов из-за задержки жидкости, со временем масса тела возвращается в норму.

Отмечается, что при должном питании и физической активности существенного повышения массы тела не произойдет. Также есть случаи, когда вес роженицы наоборот снижался при искусственном оплодотворении.

Ранее 5-tv.ru писал, что важно знать о процедуре ЭКО и можно ли выбрать пол ребенка.