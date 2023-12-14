Путин о действиях ВСУ на левом берегу Днепра: «Дорога в один конец»

Путин: ВС РФ отошли на несколько метров в районе Крынок, чтобы сохранить жизни
Фото: Reuters / KUBA STEZYCKI
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Президент РФ прокомментировал ситуацию в Крынках.
Владимир Путин высказался насчет ситуации в Крынках, плацдарме ВСУ на Левом берегу Днепра. Президент РФ в ходе «Итогов года» подчеркнул, что Россия приняла решение отодвинуть свои войска на несколько метров, чтобы сохранить жизни бойцов. При этом ВСУ попали в настоящий «огневой мешок», куда снова и снова украинское командование отправляет своих людей.
«Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. У наших военнослужащих потери санитарные — два-три. У ВСУ десятки погибших!» — заметил Владимир Путин.
Путин добавил, что киевский режим кидает людей на убой «по политическим соображениям».
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин оценил линию фронта на Украине в две тысячи километров.
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