Путин оценил линию фронта на Украине в две тысячи километров

Путин оценил группировку войск на Украине в 617 тыс бойцов
Фото: Рубцов Андрей / ТАСС
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По данным президента, в зоне спецоперации находятся свыше 600 тысяч бойцов.
Линия фронта специальной военной операции (СВО) на Украине сегодня составляет почти две тысячи километров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках подведения итогов года.
Российский лидер рассказал, что сегодня в зоне спецоперации находятся 617 тысяч бойцов.
«Протяженность линии соприкосновения — свыше двух тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка — 617 тысяч», — сказал Путин.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе беседы с россиянами и журналистами на «Итогах года» затронул тему госпереворота на Украине в 2014 году.
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